На месяц раньше. В Москву в выходные придёт мартовское тепло

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На месяц раньше. В Москву в выходные придёт мартовское тепло

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В предстоящие выходные в столичном регионе установится температура воздуха, соответствующая мартовским показателям. Об этом сообщает сайт "Метеоновости".

— В Москве будет облачно, пройдут небольшие осадки, сохранится гололедица, в дневные часы в столице и в Подмосковье +1…+3°, ночью — 0…–3°, — говорится в сообщении.

Отмечается, что потепление обусловлено юго-западным ведущим потоком, который установился над Русской равниной, из-за чего тёплый воздух будет поступать более интенсивно.

Ранее в МЧС России дали совет, как не падать при гололедице.

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