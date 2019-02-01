"Не проверяли". В депздраве рассказали, как каннибалу удалось устроиться врачом

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"Не проверяли". В депздраве рассказали, как каннибалу удалось устроиться врачом

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При трудоустройстве на работу мужчина сказал, что его трудовая книжка была потеряна, поэтому ему завели новую.

Власти Челябинска объяснили, каким образом в штат городской больницы №11 попал Борис Кондрашин, который убил в 1998 году своего сверстника и выпил его кровь. По словам начальника городского управления здравоохранения Натальи Горловой, мужчина предоставил все необходимые документы.

Трудовую книжку, где не могло быть записей, так как Кондрашин был на лечении в психдиспансере, при приёме на работу не видели. Горлова отметила, что, со слов мужчины, трудовая была потеряна, поэтому ему завели новую. На работу он был принят 28 ноября 2018 года.

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На вопрос, почему сотрудники не попытались проверить, работал ли он где-то, Горлова ответила, что "законодательством это не предусмотрено".

Ранее сообщалось, что в городскую больницу устроился работать терапевтом мужчина с поддельным дипломом об образовании. Кроме того, как стало известно, мужчина оказался душевнобольным — в 16 лет он убил своего сверстника и, считая себя вампиром, выпил кровь жертвы.

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