"Не проверяли". В депздраве рассказали, как каннибалу удалось устроиться врачом

При трудоустройстве на работу мужчина сказал, что его трудовая книжка была потеряна, поэтому ему завели новую.

Власти Челябинска объяснили, каким образом в штат городской больницы №11 попал Борис Кондрашин, который убил в 1998 году своего сверстника и выпил его кровь. По словам начальника городского управления здравоохранения Натальи Горловой, мужчина предоставил все необходимые документы.

Трудовую книжку, где не могло быть записей, так как Кондрашин был на лечении в психдиспансере, при приёме на работу не видели. Горлова отметила, что, со слов мужчины, трудовая была потеряна, поэтому ему завели новую. На работу он был принят 28 ноября 2018 года.

На вопрос, почему сотрудники не попытались проверить, работал ли он где-то, Горлова ответила, что "законодательством это не предусмотрено".

Ранее сообщалось, что в городскую больницу устроился работать терапевтом мужчина с поддельным дипломом об образовании. Кроме того, как стало известно, мужчина оказался душевнобольным — в 16 лет он убил своего сверстника и, считая себя вампиром, выпил кровь жертвы.