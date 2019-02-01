Трамп заявил, что США разработают военный ответ на "российские нарушения ДРСМД"

Вашингтон разработает военный ответ на якобы "российские нарушения" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

— Мы начнём разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнёрами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за её незаконного поведения, — сказал Трамп.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в октябре 2018 года заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия, по мнению Соединённых Штатов, нарушает соглашение. Позднее, в начале декабря, госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязанности по договору, если Москва до 2 февраля 2019 года не вернётся к выполнению договорённости.

Ранее Трамп подтвердил, что 2 февраля США приостанавливают участие в ДРСМД. По его словам, Россия "долго безнаказанно нарушала ДРСМД, скрытно разрабатывая и развёртывая запрещённую ракетную систему".