Захарова отреагировала на арест российской актрисы Усок в США

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Захарова отреагировала на арест российской актрисы Усок в США

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Мария Захарова. Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Ранее её задержали по подозрению в похищении ребёнка. По этой статье Усок грозит до 20 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с Лайфом прокомментировала задержание в США российской актрисы театра и кино Ирины Усок.

— Необходимая помощь российскими дипломатами оказывается, — сказала она.

Как писал ранее Лайф, Усок задержали в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в киднеппинге. По версии следствия, она долгое время состояла в отношениях с американским гражданином, от которого родила ребёнка. Позднее они расстались, а Усок забрала ребёнка с собой в Россию. Её задержали, когда она вернулась в США. Сейчас ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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