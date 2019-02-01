Захарова отреагировала на арест российской актрисы Усок в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с Лайфом прокомментировала задержание в США российской актрисы театра и кино Ирины Усок.
— Необходимая помощь российскими дипломатами оказывается, — сказала она.
Как писал ранее Лайф, Усок задержали в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в киднеппинге. По версии следствия, она долгое время состояла в отношениях с американским гражданином, от которого родила ребёнка. Позднее они расстались, а Усок забрала ребёнка с собой в Россию. Её задержали, когда она вернулась в США. Сейчас ей грозит до 20 лет тюрьмы.
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