"Прыщавая уродина!" Любовница Петросяна попросила не травить её в соцсетях

Читайте также

"Прыщавая уродина!" Любовница Петросяна попросила не травить её в соцсетях

2035
При этом нашлось большое количество пользователей, которым по душе внешность девушки.

Новая избранница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Бруханова ответила на нападки со стороны пользователей социальных сетей. На своей странице в "Инстаграме" она пожаловалась, что люди постоянно критикуют её внешность и пишут гадости в комментариях к публикациям.

— Не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю, — сказала она.

Бруханова также попросила хейтеров отписаться от неё. При этом нашлось большое количество пользователей, которым по душе внешность избранницы комика.

— Не обращайте внимания, я вам уже писала: кто плюёт желчью, тот сам хотел бы оказаться на вашем месте, — сказала zhuravliova1717.

— Татьяна, не стоит обращать внимания на мнения других, правильнее даже чужих, людей. Для многих важна красота не внешняя. А попросту важнее знать, что вы любимы. Поэтому... чувствуйте и радуйтесь своему счастью и любви! — поддержала alino4ka.vn.

— Симпатичная, харизматичная, умная, не обращайте внимания, жизнь одна, и ее не проживёшь на черновик, — заметила irinazay21.

В ноябре брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко был расторгнут после 30 лет совместной жизни. Спустя несколько дней артист в "Инстаграме" выложил видеозапись, на которой он праздновал это событие.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×