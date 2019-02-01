"Прыщавая уродина!" Любовница Петросяна попросила не травить её в соцсетях

При этом нашлось большое количество пользователей, которым по душе внешность девушки.

Новая избранница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Бруханова ответила на нападки со стороны пользователей социальных сетей. На своей странице в "Инстаграме" она пожаловалась, что люди постоянно критикуют её внешность и пишут гадости в комментариях к публикациям.

— Не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю, — сказала она.

Бруханова также попросила хейтеров отписаться от неё. При этом нашлось большое количество пользователей, которым по душе внешность избранницы комика.

— Не обращайте внимания, я вам уже писала: кто плюёт желчью, тот сам хотел бы оказаться на вашем месте, — сказала zhuravliova1717.

— Татьяна, не стоит обращать внимания на мнения других, правильнее даже чужих, людей. Для многих важна красота не внешняя. А попросту важнее знать, что вы любимы. Поэтому... чувствуйте и радуйтесь своему счастью и любви! — поддержала alino4ka.vn.

— Симпатичная, харизматичная, умная, не обращайте внимания, жизнь одна, и ее не проживёшь на черновик, — заметила irinazay21.

В ноябре брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко был расторгнут после 30 лет совместной жизни. Спустя несколько дней артист в "Инстаграме" выложил видеозапись, на которой он праздновал это событие.