Вучич: Визит Путина имел огромное значение для развития отношений двух стран

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что визит президента России Владимира Путина в Белград 17 января имел большое значение для развития российско-сербских отношений, в том числе политических и экономических. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы Сербии.

— Президент Вучич подчеркнул, что "для него лично 15-я встреча [с Владимиром Путиным] подтвердила взаимное уважение и понимание, как и традиционные братские и дружеские сербско-русские связи, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Вучич провёл встречу с послом России Александром Чепуриным. В ходе неё глава государства и представитель России оценили, что визит Путина был очень успешным. Во время беседы была затронута тема диалога Белграда и Приштины.

Сербский лидер отметил, что государство будет всегда привержено миру и стабильности. Обсуждался также вопрос энергетического сотрудничества.