Задержанная в США российская актриса освобождена из-под стражи

Актриса Ирина Усок, задержанная в США, была освобождена из-под стражи до следующего заседания по её делу. Об этом в "Фейсбуке" сообщило Генконсульство РФ в Нью-Йорке.

Отмечается, что следующее заседание по делу актрисы назначено на 20 марта текущего года.

Лайф писал, что Ирину Усок задержали в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в киднеппинге. По версии следствия, актриса долгое время состояла в отношениях с гражданином США и родила от него ребёнка. После расставания с американцем Усок забрала ребёнка с собой на родину. Россиянку задержали, когда она вернулась в Штаты.

Также сообщалось, что актрисе грозит до 20 лет тюремного заключения.