Поток смерти. Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео

Опубликовано видео момента прорыва дамбы в Бразилии. Кадры обнародовало издание EHA News на своей странице в "Твиттере".
Video of the moment Vale's dam broke in Brazil that killed more than 110 people living near the area pic.twitter.com/PCp9jZE0IB— EHA News (@eha_news) 1 февраля 2019 г.
На кадрах видно, что огромный поток грязной воды после обрушения затапливает близлежащие постройки и инфраструктуру.
По последним данным, число погибших возросло до 115 человек, 248 числятся без вести пропавшими.
25 января, в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей.
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