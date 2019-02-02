Поток смерти. Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео

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Поток смерти. Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео

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Согласно последним данным, число погибших возросло до 115 человек, 248 числятся без вести пропавшими.

Опубликовано видео момента прорыва дамбы в Бразилии. Кадры обнародовало издание EHA News на своей странице в "Твиттере".

На кадрах видно, что огромный поток грязной воды после обрушения затапливает близлежащие постройки и инфраструктуру.

По последним данным, число погибших возросло до 115 человек, 248 числятся без вести пропавшими.

25 января, в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей.

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