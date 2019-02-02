В Нижнем Новгороде открылся полуфинал "Лидеров России" — трансляция

В Нижнем Новгороде сегодня начался полуфинал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Он будет проводиться сегодня и завтра.

В Нижнем Новгороде и Самаре отбирают лучших участников конкурса по Приволжскому федеральному округу. Согласно графику, полуфинал будет проходить сегодня и завтра, а 4 февраля будет проводиться интервью с победителями.

Финал конкурса "Лидеры России" состоится весной в Сочи.

Напомним, что первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017 по февраль 2018 года. Участие в нём приняли почти 200 тысяч человек. 67 из 103 победителей получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов.

Второй сезон стартовал 10 октября. Заявки на него подали 227 тысяч человек.

Ранее замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал условие выхода в финал конкурса "Лидеры России".