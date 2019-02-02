Константин Хабенский в третий раз стал отцом

Российский актёр Константин Хабенский стал отцом в третий раз. У него и актрисы МХТ имени Чехова Ольги Литвиновой 1 февраля родилась дочь, сообщает "Экспресс-газета".
Это второй ребёнок Хабенского и Литвиновой, они также воспитывают двухлетнюю дочь. У актёра есть 11-летний сын от первого брака. Бывшая супруга Хабенского Анастасия умерла от опухоли головного мозга.
Ранее Лайф писал о том, что российский актёр Алексей Серебряков стал дедушкой.
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