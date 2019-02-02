Активисты "Молодёжки ОНФ" провели экологические рейды в четырёх городах

Они разместили информационные плакаты, на которых обозначили требования жителей домов к региональным операторам. С повторной проверкой придут через месяц.

Активисты "Молодёжки ОНФ" провели экологические рейды в Челябинске, Костроме, Казани и Нижнем Тагиле. Как сообщается на странице движения во "ВКонтакте", цель таких проверок — выяснить, стартовала ли реформа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

С общественниками на проверку отправились экологи, чтобы горожане могли задать им интересующие вопросы. Как отмечает пресс-служба "Молодёжки ОНФ", адреса были выбраны не случайно — именно от жильцов этих районов на горячую линию поступило наибольшее количество обращений. Активисты также провели опрос среди жителей "проблемных" дворов. Так, проблемной оказалась площадка перед домом 77 по проспекту Ленина в Челябинске.

Вокруг переполненного бака для раздельного сбора отходов горы разбросанного пластика и бумаги. Видно, что мусоровоз сюда приезжает нечасто. Однако, как оказалось, в этом нет вины регионального оператора и муниципалитета отметили в ОНФ.

В Нижнем Тагиле общественники обошли 36 подъездов. Жители дома 38 по улице Дарвина рассказали, что в соседнем посёлке у людей во дворах контейнеров попросту нет и они скидывают мусор во дворе.

Баки постоянно переполнены, мусор рассыпается вокруг, а внешний вид старых металлических контейнеров пугает — ржавые, с трещинами жалуются жители.

С подобными проблемами общественники столкнулись и в Костроме, и в Казани.

Мы хотим исправить ситуацию и стать движущей силой в изменении информационного поля вокруг "мусорной реформы". Разъяснить людям все тонкости новой схемы обращения с отходами, организовать диалог, чтобы все понимали, что происходит и с какой целью участник "Молодёжки ОНФ" в Татарстане Дамир Нургалиев.

По результатам инспекции активисты повесили информационные плакаты, где были указаны требования жителей домов к региональным операторам. Через месяц команда "Молодёжки ОНФ" снова пройдётся по проблемным адресам, чтобы выяснить, исправлены ли нарушения.

С 1 января этого года в России заработала новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.