Путин поручил больше не предлагать новые переговоры по ДРСМД

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Путин поручил больше не предлагать новые переговоры по ДРСМД

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент РФ Владимир Путин дал поручение больше не озвучивать инициативу по проведению переговоров по ДРСМД. Об этом он сказал на встрече с главами МИД и Минобороны РФ на фоне решения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

— Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты, — подчеркнул при этом Путин.

Он добавил, что Москва подождёт, пока партнёры "созреют" для равноправного и содержательного диалога, который является важнейшим для всего мира.

Напомним, Россия с сегодняшнего дня, как и США, приостанавливает участие в ДРСМД.

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