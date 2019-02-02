Россия приостанавливает участие в ДРСМД

Глава государства одобрил начало работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва зеркально отвечает на приостановку Вашингтоном участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он сказал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

— Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, и мы приостанавливаем, — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что Соединённые Штаты объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами по созданию нового вооружения.

По словам российского президента, Москва приступит к аналогичным исследованиям. Также глава государства одобрил предложение Минобороны о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

Президент призвал МИД РФ и оборонное ведомство "впредь не инициировать никаких переговоров" по проблеме ДРСМД.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит выполнение ДРСМД и начнёт процедуру выхода из него. Вашингтон обвиняет Россию в нарушении договора. Москва эти обвинения отрицает.