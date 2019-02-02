Путин поручил подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе

Российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе. Об этом глава государства заявил на встрече с главами Министерства иностранных дел и Министерства обороны.
Президент заметил, что Москва знает о планах некоторых стран разместить оружие в космосе.
— Я хочу услышать о том, как будет купирована и эта возможная угроза, — сказал Путин.
План должен быть подготовлен к началу традиционной серии сочинских совещаний по исполнению Гособоронзаказа.
Говоря о совещаниях, глава государства предложил изменить его формат, чтобы больше внимания уделять внедрению передовых разработок оружия.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени