Путин заявил об окончании ключевого этапа испытаний "Посейдона"

Как ранее отмечалось, мощность ядерной боевой части глубоководного аппарата — 2 мегатонны.

Президент России Владимир Путин сообщил о завершении ключевого этапа испытаний подводного ядерного беспилотника "Посейдон". Об этом он сказал в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой МИД России Сергеем Лавровым.

— Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон", — обратился президент к Шойгу.

Напомним, мощность ядерной боевой части глубоководного аппарата "Посейдон" — 2 мегатонны. Его опасность уже оценили на Западе. Так, в Британии заявили, что новейшие образцы российского вооружения "ужасающие". Как писал Лайф, ранее стала известна максимальная скорость "Посейдона."