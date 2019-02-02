Путин поддержал идею начать создание наземной гиперзвуковой ракеты

Президент России Владимир Путин дал согласие на предложение Министерства обороны РФ начать работу по созданию наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.
— Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности, — сказал Путин.
Ранее Путин сообщил о завершении ключевого этапа испытаний подводного ядерного беспилотника "Посейдон".
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