Телеканал Discovery снимет фильм про гибель группы Дятлова

В съёмочном процессе будет задействована атрибутика тех лет, которая была выдана создателям ленты Фондом памяти группы Дятлова.

В этом году телеканал Discovery снимет полуигровой-полухудожественный фильм об истории гибели туристической группы под руководством студента Игоря Дятлова на перевале на Северном Урале зимой 1959 года. Об этом сообщил руководитель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Кунцевич добавил, что создатели киноленты будут использовать атрибутику тех лет, которую он им выдал. В регион уже приехала съёмочная группа и девять актёров. 5 февраля они направятся на перевал, а уже на следующий день для участия в процессе выедет и сам глава фонда.

Напомним, что обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанных с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники. Генпрокуратура намерена начать новое расследование гибели туристов на перевале Дятлова.