Дилеры предупредили о резком подорожании автомобилей в этом году

Изменение стоимости может быть связано с несколькими факторами. Среди них увеличение НДС, цен на комплектующие и новый пакет санкций США.

Автомобильные дилеры России ожидают роста цен на машины до 12 процентов. Об этом сообщает агентство "Автостат".

В группе компаний "Прагматика" считают, что свою роль в повышении стоимости могут сыграть такие факторы, как увеличение НДС и стоимости комплектующих.

Конечно, не исключено, что в этом году повышение цен будет происходить по сценарию, отличному от предыдущих периодов. В этом плане на действия производителей может повлиять замедление темпов роста продаж директор бренда LADA в ГК "Прагматика" Александр Шапринский.

В свою очередь, директор дивизиона "Химки" ГК "Автоспеццентр" Алексей Гопкало считает, что стоимость автомобилей может увеличиться из-за нового пакета американских санкций.

Руководитель группы "Петровский автоцентр" Антон Солдунов заявил, что при незначительных внешних факторах следующее повышение будет лишь в начале второго квартала, когда на складах останутся автомобили, которые были произведены в этом году.