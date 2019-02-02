Читайте словари. В ООН объяснили, почему пишут "на Украине"

В ответ на упрёк в организации отметили, что использование русского языка регулируется литературными нормами.

В российском представительстве ООН ответили на замечание пользователя "Твиттера" о том, что правильно писать "в Украине", а не "на Украине". Замечание появилось под публикацией о том, что на Украине отмечается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.

В ответ на это представительство отметило, что использование русского языка в организации регулируется современными литературными нормами, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут "на" Украине.

Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине — ООН (@UnitedNationsRU) 2 февраля 2019 г.

Лайф писал, что в августе прошлого года в Киеве рассказали об успешной борьбе за право писать "в Украине".