Читайте словари. В ООН объяснили, почему пишут "на Украине"

В российском представительстве ООН ответили на замечание пользователя "Твиттера" о том, что правильно писать "в Украине", а не "на Украине". Замечание появилось под публикацией о том, что на Украине отмечается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.
В ответ на это представительство отметило, что использование русского языка в организации регулируется современными литературными нормами, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут "на" Украине.
Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине— ООН (@UnitedNationsRU) 2 февраля 2019 г.
Лайф писал, что в августе прошлого года в Киеве рассказали об успешной борьбе за право писать "в Украине".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени