Известный британский комик скончался от рака

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Известный британский комик скончался от рака

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Свои соболезнования выразили лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и коллектив BBC Radio 4, где работал мужчина.

Джереми Харди — известный британский комик, писатель и актёр — скончался в возрасте 57 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на публициста Аманду Эмери.

В момент смерти рядом с Харди находились его жена и дочери. Свои соболезнования семье умершего выразил его друг, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. По его словам, актёр был одним из самых смешных людей.

Сожаления в связи со случившимся выразил и коллектив BBC Radio 4, где комик вёл такие юмористические передачи, как "Викторина новостей" и "Извините, я не знаю".

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