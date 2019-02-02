Известный британский комик скончался от рака

Свои соболезнования выразили лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и коллектив BBC Radio 4, где работал мужчина.

Джереми Харди — известный британский комик, писатель и актёр — скончался в возрасте 57 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на публициста Аманду Эмери.

The news won't be the same without the Jeremy Hardy take on it. Here are some of the best moments from his years on @TheNewsQuiz. pic.twitter.com/yyeLY6vlr5 — BBC Radio 4 (@BBCRadio4) 1 февраля 2019 г.

В момент смерти рядом с Харди находились его жена и дочери. Свои соболезнования семье умершего выразил его друг, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. По его словам, актёр был одним из самых смешных людей.

Сожаления в связи со случившимся выразил и коллектив BBC Radio 4, где комик вёл такие юмористические передачи, как "Викторина новостей" и "Извините, я не знаю".