США нотой Госдепа официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД

Российские дипломаты считают, что США таким образом нанесли "сокрушительный удар" по системе контроля над вооружением.

Соединённые Штаты сегодня официально нотой Государственного департамента уведомили Россию о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, а также о запуске процесса выхода из этого соглашения. Об этом сообщили в МИД РФ.

— При этом американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развёртыванию запрещённых соглашением вооружений, — отметили в российском ведомстве.

Российские дипломаты считают, что США таким образом нанесли "сокрушительный удар" по системе контроля над вооружением, и они — единственная ответственная сторона.

В МИД РФ добавили, что Москва сделала максимум для спасения ДРСМД. Однако теперь вынуждена принять "всё необходимое в целях обеспечения своей национальной безопасности".

Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что Москва зеркально отвечает на приостановку Вашингтоном участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и приостанавливает своё участие в ДРСМД.

В Минобороны РФ же рассказали, что США на самом деле уже два года готовились к производству ракет, которые нарушают этот договор.