Генерала ВВС Венесуэлы объявили предателем после перехода на сторону Гуайдо

Представители Военно-воздушных сил Венесуэлы объявили своего генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса предателем после того, как он признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Об этом говорится на странице ВВС государства в "Твиттере".

— Подлый военнослужащий, который изменил присяге, верности родине [Симона] Боливара и наследию команданте Уго Чавеса, преклонивший колени перед империалистическими притязаниями, — говорится в сообщении.

Напомним, что Янес Родригес ранее назвал действующую власть в Венесуэле диктаторской и объявил о переходе на сторону Гуайдо. Он заявил, что готов выполнять его приказы, и отметил, что якобы 90% личного состава венесуэльских Вооружённых сил не поддерживают Николаса Мадуро.

Гуайдо провозгласил себя главой государства 23 января. Действующий же президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются устроить в стране государственный переворот, и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.