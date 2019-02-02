На Урале произошёл взрыв газа в гаражном кооперативе

После хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение плит перекрытий в помещениях.

В городе Трёхгорный Челябинской области один человек погиб в результате взрыва газа в гаражном кооперативе, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

— Произошло обрушение плит перекрытия двух гаражей, ещё два гаража повреждены частично. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за хлопка газовоздушной смеси, — говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают о том, что в результате происшествия один человек погиб. В МЧС рассказали о госпитализации мужчины 1955 года рождения. Для ликвидации последствий взрыва прибыли 56 специалистов и 17 единиц техники.

Ранее Лайф рассказывал о жителе Саратовской области, который погиб при взрыве газового баллона в кафе, отмечая свой день рождения.