На Урале произошёл взрыв газа в гаражном кооперативе

В городе Трёхгорный Челябинской области один человек погиб в результате взрыва газа в гаражном кооперативе, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
— Произошло обрушение плит перекрытия двух гаражей, ещё два гаража повреждены частично. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за хлопка газовоздушной смеси, — говорится в сообщении.
Местные СМИ сообщают о том, что в результате происшествия один человек погиб. В МЧС рассказали о госпитализации мужчины 1955 года рождения. Для ликвидации последствий взрыва прибыли 56 специалистов и 17 единиц техники.
Ранее Лайф рассказывал о жителе Саратовской области, который погиб при взрыве газового баллона в кафе, отмечая свой день рождения.
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