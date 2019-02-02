Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея

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Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея

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Фото: © МЧС РФ

Угроза наводнения из-за схода оползня на реке Бурея в Хабаровском крае устранена сотрудниками Министерства обороны России. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу оборонного ведомства.

По словам заместителя главы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова, военные сейчас занимаются расширением протоки в завале скальных пород.

Вчера, 1 февраля, военные пробили природную плотину, которая образовалась из-за схода в реку 24,5 миллиона кубометров скальной породы. После подрыва зарядом в 10 тонн тротила через протоку пошла вода.

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