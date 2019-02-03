Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии превысило 120

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Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии превысило 120

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Фото © Twitter/Diario de Pernambuco

Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии выросло до 121, сообщает агентство Xinhua. Ещё 226 человек числятся пропавшими без вести, их разыскивают более 250 спасателей с помощью 22 обученных собак.

Напомним, 25 января в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей. Ранее было опубликовано видео момента прорыва дамбы.

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