"Люблю тебя". Мама Децла опубликовала пост в память о сыне

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"Люблю тебя". Мама Децла опубликовала пост в память о сыне

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Исполнитель скончался минувшей ночью после выступления в Ижевске. У него остановилось сердце.

Мать Децла Ирина Толмацкая опубликовала пост в память о сыне. Сообщение появилось на её странице в "Инстаграме".

— Люблю тебя... 1983—2019, — написала она, добавив вместо фотографии чёрный фон.

Двумя днями ранее Ирина Толмацкая опубликовала отрезок из видео Децла 2018 года, где он читает стихи.

Напомним, Децл умер после выступления в Ижевске, спустя полчаса. Несмотря на то что в этот день Кирилл Толмацкий на самочувствие не жаловался, приехавшие на место происшествия врачи смогли лишь констатировать его смерть от остановки сердца. Информацию о смерти подтвердили отец исполнителя и его концертный директор.

Ранее Лайф публиковал кадры последнего выступления Децла.

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