"Люблю тебя". Мама Децла опубликовала пост в память о сыне

Мать Децла Ирина Толмацкая опубликовала пост в память о сыне. Сообщение появилось на её странице в "Инстаграме".
— Люблю тебя... 1983—2019, — написала она, добавив вместо фотографии чёрный фон.
Двумя днями ранее Ирина Толмацкая опубликовала отрезок из видео Децла 2018 года, где он читает стихи.
Напомним, Децл умер после выступления в Ижевске, спустя полчаса. Несмотря на то что в этот день Кирилл Толмацкий на самочувствие не жаловался, приехавшие на место происшествия врачи смогли лишь констатировать его смерть от остановки сердца. Информацию о смерти подтвердили отец исполнителя и его концертный директор.
Ранее Лайф публиковал кадры последнего выступления Децла.
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