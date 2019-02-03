Пел на дне рождения. Последнее выступление Децла

Спустя полчаса после выступления Кириллу стало плохо. Приехавшие на место врачи констатировали его смерть от остановки сердца.

В Сети опубликовано видео последнего выступления Децла перед его смертью. На кадрах рэпер поёт свою знаменитую "Вечеринку" для гостей, которые пришли в клуб на день рождения местного предпринимателя. Владелец автосалона отмечал юбилей — 30 лет.

— Давно я так не танцевала, — написала автор ролика Светлана Алёхина, делясь с подписчиками "сторис" во время праздника.

Спустя полчаса после выступления Кириллу стало плохо. Как ранее сообщал Лайф, несмотря на то что на самочувствие в этот день он не жаловался и проблем с сердцем у него не было, исполнитель скончался от остановки сердца. Скорая спасти его не успела. Врачи лишь констатировали смерть.