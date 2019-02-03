"Умел настоять на своём". Николай Дроздов рассказал о Децле в "Последнем герое"

Ведущий отметил, что Кирилл был замечательным человеком, и выразил мнение, что исполнитель попадёт в рай.

Зоолог и ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов рассказал, каким был Децл во время съёмок четвёртого сезона шоу "Последний герой", в котором они оба снимались в 2003 году и были в племени "Скорпионов".

Путешественник вспомнил, что Кирилл Толмацкий был очень полезен для команды благодаря своей работоспособности.

— Он был очень работящий. "Хватит трындеть, надо работать", — приводит слова Дроздова URA.RU.

Учёный отметил, что рэпер всегда заботился о том, чтобы в племени была еда, и своё поведение выстраивал не с точки зрения пиара, а с тем, чтобы достойно пройти испытания, которые он и прошёл.

Дроздов добавил, что Децл был оригинальной личностью и "умел настоять на своём": тогда как все участники по правилам ходили в банданах, Кирилл заявил, что свой имидж нарушать не будет, и единственный ходил в кепке.

— Это большая беда, я представляю, какой это удар для отца, мои глубокие соболезнования родным, — добавил ведущий. — Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадёт в рай.

Напомним, 35-летний рэпер скончался от остановки сердца минувшей ночью после выступления в Ижевске. Как писал Лайф, информацию о смерти Кирилла Толмацкого подтвердили его отец и концертный директор. Публикации в память о сыне и муже сделали мама и жена рэпера.