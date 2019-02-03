В Киеве состоялась интронизация главы "новой украинской церкви"

Церемония не вызвала ажиотажа среди обычных граждан — площадь перед храмом практически пуста.

Главу так называемой Православный церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания состоялась церемония возведения в сан в киевском Софийском соборе. По данным телеканала "Прямой", на торжественной литургии присутствовал президент Незалежной Пётр Порошенко.

Также на интронизацию собрались члены украинского правительства и около 60 епископов, в том числе иерархов Константинопольского патриархата. Епифанию вручили жезл митрополита, что является завершением церемонии возведения на престол.

Примечательно, что религиозное событие не вызвало ажиотажа среди обычных граждан — площадь перед Софийским собором практически пуста.

Как ранее сообщал Лайф, "новая церковь" Украины была образована 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве, в этот же день её предстоятелем был выбран митрополит Епифаний.