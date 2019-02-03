В регионах провалились акции против мусорной реформы

В России сегодня прошли акции против реформы ТКО. Активисты выступали против повышения тарифов на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. Однако, судя по снимкам с акций, они были весьма малочисленны. Речь часто шла лишь о нескольких десятках человек в городах с населением в десятки тысяч жителей.
Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов "Чистая страна" Руслан Губайдуллин связал это с пониманием у большинства россиян того факта, что новая система расчёта тарифа переводит сферу на более цивилизованный уровень.
— Здесь нет повода бастовать, потому что никто не возражает против того, чтобы сделать нашу страну чище. В Россию наконец-то приходит цивилизация, наши компании стали тщательнее следить за уборкой мусора. Есть даже такое высказывание: обращение с отходами — показатель развития общества, — приводит его слова Ura.ru.
В Новосибирске акцию посетило 15 человек
В Красноярске на встречу пришло около 50 жителей
Ижевск
Пенза
Волгоград
Барнаул
Омск
Калуга
Киров
Иваново
Нижний Новгород
Как писал Лайф, ранее в Минприроды сообщили, что ведомство будет сдерживать рост тарифа за вывоз мусора.
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