Джабаров усомнился, что Трамп введёт войска в Венесуэлу

Сенатор заявил, что в случае отправки американских военных в Венесуэле поднимется мощное партизанское движение.

Соединённые Штаты не решатся на отправку вооружённых сил в Венесуэлу. Об этом РИА "Новости" заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Не думаю, что США пойдут на такую военную авантюру. Иначе в Венесуэле поднимется мощное партизанское движение, к которому могут присоединиться добровольцы из других стран, симпатизирующие Мадуро, — приводит агентство слова Джабарова.

Джабаров выразил уверенность в том, что до отправки американских военных дело не дойдёт. По мнению сенатора, сказанные Трампом в рамках интервью телеканалу CBS слова встанут в один ряд с прежними высказываниями американского лидера — вскоре он начнёт их опровергать.

Ранее Лайф сообщал, что миллиардер и президент США Дональд Трамп допустил возможность военного вторжения американских солдат в Венесуэлу. Трамп рассказал, что несколько месяцев назад ответил отказом на предложение Николаса Мадуро о встрече.