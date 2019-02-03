Джабаров усомнился, что Трамп введёт войска в Венесуэлу

Соединённые Штаты не решатся на отправку вооружённых сил в Венесуэлу. Об этом РИА "Новости" заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
— Не думаю, что США пойдут на такую военную авантюру. Иначе в Венесуэле поднимется мощное партизанское движение, к которому могут присоединиться добровольцы из других стран, симпатизирующие Мадуро, — приводит агентство слова Джабарова.
Джабаров выразил уверенность в том, что до отправки американских военных дело не дойдёт. По мнению сенатора, сказанные Трампом в рамках интервью телеканалу CBS слова встанут в один ряд с прежними высказываниями американского лидера — вскоре он начнёт их опровергать.
Ранее Лайф сообщал, что миллиардер и президент США Дональд Трамп допустил возможность военного вторжения американских солдат в Венесуэлу. Трамп рассказал, что несколько месяцев назад ответил отказом на предложение Николаса Мадуро о встрече.
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