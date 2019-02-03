В больнице остаются 17 пострадавших в страшной аварии под Калугой

В большинстве случаев у пострадавших ушибы и порезы от разбившихся окон автобуса.

В Калужской области остаются 17 пострадавших в результате сегодняшней страшной аварии, которая произошла с автобусом на трассе Вязьма — Калуга. Одиннадцать из них — дети. Об этом рассказали в Калужской областной больнице.

В основном полученные травмы — это ушибы и порезы от разбитого стекла. Два человека получили переломы ключицы, одна девочка — перелом костей таза. Водитель не пострадал.

Что касается погибших, то причиной смерти многих стало сдавливание грудной клетки.

По последним данным, семь человек погибли, 38 обратились за помощью.

Как стало известно ранее, в автобусе ехала детская танцевальная группа. Они направлялись из города Ярцево в Калугу в сопровождении взрослых. На 128-м километре дороги Калуга — Вязьма транспортное средство рухнуло в кювет и перевернулось. Спасателям пришлось разрезать железо, чтобы достать пассажиров и водителя. В МЧС считают, что водитель не справился с управлением. Пассажирка рассказала, что автобус занесло и защитила мужчину, который сидел за рулём.