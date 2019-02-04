В России появятся дорожные знаки нового стандарта

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.

В ближайшем будущем на всех российских дорогах и направлениях могут появиться уменьшенные и совмещённые знаки. Об этом сообщают "Известия". Новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов.

Так, минимально допустимый размер дорожных знаков будет уменьшен до 40х40 сантиметров, а в особых случаях — ещё меньше, до 35х35 сантиметров против нынешних 60х60.

Предполагается, что такие размеры не только позволят снизить затраты на производство знаков до 40%, но и значительно улучшат облик улиц, не создавая визуальных нагромождений и не загораживая обзор пешеходам. И хотя изначально эксперимент был задуман в интересах пешеходов, он не вызвал протестов у водителей.

Отмечается, что эксперимент проходил с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Например, в столице за два года уменьшенные знаки были установлены более чем на 140 улицах, в 2019 году они появятся ещё как минимум на 37.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД предложили обязать автовладельцев получать номера по месту прописки.