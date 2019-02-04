Три простых правила. Учёные рассказали, как уберечься от рака

Самым эффективным способом избежать развития раковых заболеваний является отказ от курения, правильное питание и подвижный образ жизни, заявил глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн.

— При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности — не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением, — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, 4 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы против рака. Редакция Лайфа собрала всю имеющуюся информацию о достижениях современной медицины, которые призваны избавить человечество от этой страшной болезни.