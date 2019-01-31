Война против смерти. Как учёные научились побеждать рак

В мире не так много неизлечимых болезней, однако онкология, к большому сожалению, считается одной из самых трудноизлечимых. Большую часть времени этот недуг лечился хирургическим путём, но в последние несколько десятилетий подход к лечению даже тяжёлых форм рака был пересмотрен, а на борьбу с тяжёлым заболеванием призвали генную инженерию и нейросети. Лайф разбирался, какой из методов лечения в конечном счёте будет наиболее эффективным.

Мобилизация ресурсов

Говоря о том, как можно бороться с онкологией собственными силами, важно помнить, что ключевых причин для её развития может быть значительно больше, чем две или три. В городах-миллионниках с развитым промышленным производством и огромным количеством транспорта дополнительный вред организму в виде крепкого алкоголя на постоянной основе, сигарет или "химической" еды с большим количеством "заменителей, идентичных натуральным" может сработать в качестве спускового крючка. Первым этапом мобилизации ресурсов, прежде всего — иммунной системы, в борьбе не только с онкологией, но и с большинством тяжёлых заболеваний вообще должна стать полная детоксикация организма и отказ от всего, что может усугубить ситуацию. В этом смысле чистая вода вместо чая в пакетиках и кофе, отказ от сигарет и постоянное употребление витаминных и детокс-комплексов может оказаться значительно эффективнее врачебной помощи.

Как среди медиков, так и среди тех, кто находится в оппозиции современной медицине, существуют вполне чёткие "продуктовые" правила борьбы с онкологией: меньше сахара, продуктов на дрожжах, больше щелочных составов, способных бороться с окислением крови. Важно понимать, что продуктов, убивающих рак, не существует в природе. Если онкология диагностирована, то нужно принимать срочное решение о лечении, а не спасаться народными методами. Однако снизить вероятность развития рака действительно можно через замену рациона питания. Учёные из Онкологического центра им. Андерсона в Техасском университете доказали, что обычный имбирь, купить который можно в ближайшем магазине, позволяет ускорять и облегчать противораковую терапию онкологии кишечника и органов пищеварения и служит своеобразным "бронежилетом" от рака при регулярном употреблении. Позднее учёные из Университета Небраски выяснили, что куркумин — пряность, которая широко используется в индийской и марокканской кухне — не только способствует устранению локальных воспалений, но и позволяет повысить способность организма "обороняться" при онкологии груди, раке кишечника и головного мозга. Куркумин, как отмечают учёные, влияет на внутриклеточные процессы раковых стволовых клеток, заметно снижая их активность.

Невидимая сила

Если природной мобилизации недостаточно, в дело вступают врачи. Учёные Университета Пенсильвании выяснили, что иммунные клетки — макрофаги — можно принудительно заставить вычищать организм от раковых клеток. В рамках разработки обучающей программы учёные научили макрофаги "охотиться" на поражённые болезнью клетки и увеличили как скорость, так и эффективность уничтожения (и, как следствие, вывода) поражённых клеток. При этом было установлено, что старый метод, которым учёные провоцировали макрофаги на атаку раковых клеток, связанный с блокированием молекул CD47, работает недостаточно эффективно. Учёные выяснили, что нуклеотиды CpG могут "подталкивать" макрофаги к атаке на поражённые болезнью клетки. Пока этот метод находится на стадии тестирования, а эксперименты с нуклеотидной терапией проводятся в основном на приматах, но шансы на применение в современной медицине для людей очень высоки.

Для более сложных форм онкологии, таких как лейкемия, с недавних пор применяются методы лечения, о которых ещё 30–40 лет назад онкологи старались не говорить всерьёз. Совсем недавно стало известно, что генетики и биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили один и тот же генетический дефект у разных типов онкологии. В рамках исследования, направленного на ускорение процессов секвенирования ДНК, учёные обнаружили у нескольких пациентов с разными формами онкологии нарушение нормального синтеза РНК-зависимой аденозиндезаминазы — фермента, частично отвечающего за противовирусную и противопатогенную активность клеток организма в целом. С помощью терапии организма стволовыми клетками учёным удалось "перезагрузить" процесс ферментации аденозиндезаминазы, что привело к заморозке и медленной, но стабильной ремиссии даже сложных форм онкологии, таких как лейкемия, что до недавнего времени считалось практически невозможным.

В случае если онкология требует немедленного вмешательства, а тяжесть положения грозит хирургическими действиями, на помощь могут прийти модифицированные T-лимфоциты — клетки, которые обеспечивают распознавание и уничтожение "вредоносных" клеток, несущих чужеродные антигены. Иммунологи из Университета Монреаля провели первые лабораторные тесты уникального препарата — противораковой вакцины, не просто способной бороться с заболеванием, но и обладающей обучающими свойствами. Для того чтобы научить T-лимфоциты эффективнее уничтожать поражённые болезнью клетки, в организм вводят специальные "дефектные" гены. Лабораторные испытания "вакцины от рака", способной бороться с различными типами онкологии на различных стадиях, показали, что метод требует доработки и коррекции, однако введение "обучающих" дефектных генов помогает Т-лимфоцитам быстрее атаковать поражённые раком клетки и выводить их из организма.

Скорая помощь

Важно помнить, что описанные методы по большей части экспериментальные и до их внедрения в медицинские процедуры, скорее всего, пройдут годы. Несмотря на то что большая часть исследований онкологов сосредоточена вокруг превентивных ударов по болезни, пациентов, помощь которым нужна незамедлительно, современная наука не забывает. Об одном из методов сокращения сеанса лучевой терапии учёные заявили сравнительно недавно. Его суть состоит в том, что процедура проводится специальным высокоэнергетическим лазером всего несколько секунд. Этот метод получил название "всеракурсной" терапии, поскольку в рамках терапии поражённый болезнью орган "обстреливается" с нескольких сторон в течение короткого времени.

За несколько лет удалось добиться и совершенно неожиданных результатов с применением традиционных препаратов. В ноябре 2018 года Лайф сообщал о том, что учёные из Лидского университета совершили прорыв в сфере лечения особого агрессивного вида онкологии и выявили активность эйкозапентаеновой кислоты в снижении числа раковых полипов у пациентов. В рамках исследований выяснилось, что употреблявшие каждый день в течение года около 300 мг аспирина пациенты показали наилучший результат в снижении количества предраковых полипов в кишечнике. Эти исследования подтвердились данными учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые выяснили, что регулярный приём аспирина позволяет значительно увеличить шансы больных раком пациентов на выживание.

Нож XXI века

Значительная часть научно-медицинских открытий была сосредоточена вокруг методов, которые позволяют тем или иным путём очистить поражённый участок организма от болезни. Детский онколог Дмитрий Тишин в беседе с Лайфом отметил, что оперативные вмешательства постоянно совершенствуются вне зависимости от фундаментальных исследований в этой области.

Сейчас речь идёт о том, чтобы значительно упростить и ускорить инвазивные методы лечения. Попутно учёные работают над тем, чтобы сократить и сделать более эффективным процесс восстановления пациента после операции Дмитрий Тишин

Лучшим примером в этом отношении стала первая операция по удалению злокачественной опухоли, проведённая в Национальном медицинском исследовательском центре имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске. За короткий отрезок времени российские нейрохирурги смогли удалить опухоль через небольшой разрез над бровью. Оперативное вмешательство методом "замочной скважины" позволило нейрохирургам удалить новообразование через разрез всего в четыре сантиметра. Нейрохирурги отметили, что использование данного метода удаления новообразований является одним из самых безопасных и снижает риск дальнейших осложнений.

Одними из тех, кто отказался от длительных операций в пользу "точечного и быстрого" вмешательства, стали британские онкологи. С 2018 года для диагностики и лечения рака лёгких британские медики применяют уникальную технологию радиочастотной абляции, которую ранее использовали для лечения аритмии и других заболеваний сердца. Сбор материала для анализов и сама операция проводятся с использованием горячей иглы — с помощью этого инструмента осуществляется быстрая биопсия, результаты которой обрабатываются в течение двух недель. Основная операция, в ходе которой участок поражённого органа удаляется вместе с опухолью, происходит через небольшой прокол между рёбрами пациента, что сокращает как время проведения операции, так и период восстановления пациента. Толщина иглы для биопсии составляет всего полтора миллиметра, что значительно облегчает доступ к поражённым болезнью лёгким. Затем пациенту вводят иглу диаметром всего 0,9 мм, с помощью которой хирург добирается до лёгкого. Третья игла, нагреваемая до 70 градусов, вырезает небольшой участок лёгкого практически безболезненно, а на место "выреза" помещается небольшое количество биогеля, ускоряющего заживление тканей.

Противораковый террор

Онкологи и генетики, изучающие особенности болезни в зависимости от степени тяжести, отмечают, что без вмешательства в глубины "кирпичиков", составляющих клетки любого живого организма, серьёзный недуг побороть нельзя. Многочисленные исследования на эту тему подтвердили, что причиной появления раковых клеток в организме всё чаще становятся генетические изменения. Генетики отмечают, что ошибки в репликации и репарации ДНК приводят к изменению генов, в том числе и тех, что контролируют внутриклеточные процессы, такие как деление. При этом мутировавшие гены в организме всё реже поддаются традиционным видам лечения — в этих случаях на борьбу с болезнью учёные привлекают вирусы, которые благодаря своей структуре могут доставлять активное вещество в самые глубины человеческого организма. Генетик Николай Кудряшов в разговоре с Лайфом отметил, что вирус используется учёными сразу по нескольким причинам.

Во-первых, высокая скорость внедрения. Во-вторых, вирус как патоген обладает идеальной структурой для доставки иммунотерапевтического препарата. Всё вместе позволяет значительно улучшить качество терапии Николай Кудряшов

Экспериментальное лечение опухолей различными типами вирусов уже практикуют за рубежом: учёные из Университета Дьюка провели ряд экспериментов, в ходе которых на уничтожение злокачественного образования "натравили" модифицированный вирус полиомиелита. После введения вирусная инфекция, которую генетики и биотехнологи лишили способности причинять вред нервной системе человека, попадает в мозг, распознаёт опухоль как чужеродный объект и начинает атаку. Однако наиболее передовой способ вирусной терапии рака разработали российские учёные. Для "убийства" агрессивной глиобластомы (рака мозга) учёные использовали модифицированный вирус Зика, лекарство от которого синтезировали лишь в 2017 году.

Одними из тех, кто смог снять защиту раковых клеток, стали британские биотехнологи. Для уничтожения "брони" большинства видов онкологии учёные создали модифицированный вирус под названием enadenotucirev, который оказался способен охотиться на клетки карцином. Затем к сформированному вирусу добавили биспецифический Т-клеточный стимулятор — вещество, которое вызывает активацию ранее подавленных Т-клеток внутри опухоли и разрывает её на части. Генетики отмечают, что до активной фазы уничтожения рака осталось несколько лет. За три-пять лет большая часть методов будет протестирована, а на базе исследований в этой области будут созданы первые препараты для генной терапии рака.