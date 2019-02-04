"Здесь не плацдарм". Ирак подготовил меры против военного присутствия США

В парламенте арабской страны заявили, что Дональд Трамп действует против иракской конституции.

Совет представителей Ирака подготовил законопроект о разрыве соглашения по безопасности с США, сообщил вице-спикер парламента Хасан Аль-Кааби. Документ предусматривает немедленный вывод из страны американского военного контингента.

— Конституция Ирака предписывает, что страна не может быть плацдармом для агрессии против какого-либо государства, — подчеркнул Аль-Кааби, слова которого приводятся на сайте парламента.

Так он ответил на недавнее заявление президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома сказал в интервью CBS, что настаивает на сохранении в Ираке американской военной базы. По словам Трампа, она нужна Штатам для того, чтобы "приглядывать за Ираном".

Как ранее писал Лайф, Трамп сообщил, что покидающих Сирию американских военных переместят в Ирак.