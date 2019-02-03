Трамп рассказал, сколько американских военных остаётся в Сирии

Политик также выразил готовность "быстро вернуть" войска в САР в случае необходимости.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в настоящее время в Сирии остаётся две тысячи американских военнослужащих. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу CBS.

— Они будут перемещены на нашу базу в Ираке, а в итоге некоторые из них отправятся домой, — сказал американский лидер.

По его словам, войска США уходят из САР по мере освобождения территорий от ИГИЛ*. При этом Трамп выразил готовность "быстро вернуть" солдат в Сирию в случае необходимости. Он отметил, что в Соединённых Штатов "очень быстрые самолёты".

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из САР 14 января. При этом политик публично оговорился, что никогда не обещал, будто это произойдёт быстро.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.