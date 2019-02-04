СМИ: Пожар в старинном московском доме начался с квартиры дочери Башмета

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Сама женщина не пострадала, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в здании также находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской.

Напомним, на Никитском бульваре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, также произошло обрушение перекрытий. Более 40 жильцов были эвакуированы, четыре человека погибли.