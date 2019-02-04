Прокуратура не увидела причин возобновлять дело о гибели группы Дятлова

По мнению представителей ведомства, имеющихся данных достаточно для выводов о причине трагедии.

Прокуратура не имеет оснований для возобновления расследования уголовного дела по загадочной гибели группы Дятлова 60 лет назад. Об этом сегодня представители надзорного органа заявили на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Представители прокуратуры заявили, что в деле о гибели туристов достаточно документов, чтобы ответить на вопрос о причинах трагедии.

Напомним, что ранее уже был обнародован секретный документ по делу о гибели группы, который показал, что трупы были найдены ещё до официальных поисков.