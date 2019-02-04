Рогозин доложил Путину о намерении провести 45 ракетных пусков за год

Он признался, что это большая нагрузка, однако уверен, что "Роскосмос" с ней справится.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что на этот год запланировано 45 ракетных пусков — в два раза больше, чем в прошлом.

— Что хочу сказать: в 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза, — приводит слова Рогозина пресс-служба президента РФ.

Глава госкорпорации добавил, что это большая нагрузка, однако он считает, что "мы с ней справимся".

Ранее сообщалось, что "Роскосмосу" дали месяц на резкое повышение финансовой дисциплины.