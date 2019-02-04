Рада намерена запретить россиянам быть наблюдателями на украинских выборах

В Верховную раду внесли законопроект, который запрещает россиянам быть наблюдателями на выборах президента и парламента Украины. Инициаторами документа стал спикер парламента Андрей Парубий, вице-спикер Рады Ирина Геращенко, представитель Порошенко Ирина Луценко и другие.

— Зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из Российской Федерации на украинских президентских и парламентских выборах, — пишет Геращенко в "Фейсбуке" на своей страничке.

Она утверждает, что это позиция "украинской дипломатии", которую в Раде поддерживают.

Добавим, что текста законопроекта на сайте Рады всё ещё нет.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что ведомство не намерено регистрировать на выборах президента страны наблюдателей из России.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта.