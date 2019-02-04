Опрос: Украинцы назвали главной угрозой не Россию, а бегство граждан из страны

Жители Незалежной всё чаще признаются, что внутренние проблемы волнуют их намного сильнее, чем внешняя политика.

Жители Украины считают наиболее актуальными угрозами для своей страны миграцию населения и кризис в экономике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социологический мониторинг" и его партнёрами.

Так, массового выезда украинцев за границу опасаются 55% опрошенных, а глобального экономического спада — 52%. В то же время 47% украинцев считают главной опасностью обнищание населения, а 39% — девальвацию гривны.

Любопытно, что возможность полномасштабной войны с Россией заняла в списке угроз лишь пятое место (35%). На той же строчке оказались ухудшение здоровья нации и окончательный развал страны.

Отметим, что похожий опрос был проведён на Украине прошлым летом. Тогда список главных страхов украинцев возглавляли война и нищета. Но ещё любопытнее оказалось взглянуть на последние строчки этого рейтинга. Он показал, что полгода назад меньше всего украинцев беспокоили статус русского языка на Украине — 2% и отношения с Европейским союзом — 4%.