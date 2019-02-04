В США раскрыли тайну "оранжевого загара" Трампа

В его окружении утверждают, что всё дело в генах, однако многие уверены, что в действительности глава Белого дома увлекается походами в солярий.

В США раскрыли тайну "оранжевого загара" президента США Дональда Трампа. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источник из администрации американского лидера, это связано с наличием у него "хороших генов". В то же время перед выступлениями на ТВ Трамп обычно использует немного пудры.

Как отмечает The Independent, Трамп не раз сам рассказывал о хорошем состоянии своего здоровья и наличии у него "определённого гена", благодаря которому и успешен. Пример он приводил такой: если скрестить двух скаковых лошадей, обычно в итоге получается очень быстрый конь.

Тем не менее многие не сомневаются, что цвет лица главы Белого дома — это результат использования автозагара и посещение солярия. Так, стилист Джейсон Келли ранее рассказывал, что Трамп при посещении солярия надевает защитные очки, поэтому можно заметить гиперпигментацию вокруг его глаз.

В прошлом году Трамп заявил, что отращивает волосы из-за лысины на затылке.