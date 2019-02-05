Российские биатлонисты прибыли на этап Кубка мира в Канаду без винтовок

Сборная России по биатлону прилетела без винтовок в канадский город Кэнмор, где с 7 по 11 февраля должен пройти этап Кубка мира. Об этом сообщает "Тюменская арена".

По имеющейся информации, это вызвано сложностями с оформлением документов для провоза спортивного оружия. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал ТАСС, что разрешение на ввоз оружия не было предоставлено американской стороной вовремя, а въезд в Канаду осуществлялся через США.

— Наши американские партнёры не сделали разрешение на ввоз оружия в Америку — полтора месяца назад от нас взяли документы, а позвонили только за несколько часов до вылета, сообщив, что через Америку с оружием команда не может лететь, — сказал он.

Он добавил, что уже завтра винтовки спортсменов будут отправлены напрямую в Канаду. Сообщается, что они прибудут не позднее 7 февраля. Это означает, что команде придётся провести как минимум одну, а может, и все тренировки без оружия.