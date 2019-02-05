Порошенко отдаст приказ не пускать российских наблюдателей на выборы

Президент Украины пообещал, что Госпогранслужба позаботится о том, чтобы ни один россиянин не смог увидеть, как будет идти голосование.

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну российских наблюдателей.

— Я как президент Украины отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (россиян в составе наблюдательной миссии ОБСЕ). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен, — заверил глава государства в эфире телеканала ICTV.

Как ранее писал Лайф, в Верховную раду внесли законопроект, который запрещает россиянам работать в качестве наблюдателей на предстоящих президентских выборах на Украине.