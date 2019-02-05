В Раде предложили списать украинцам $1,5 млрд долга за ЖКХ

По мнению депутатов, это было бы справедливо, поскольку темпы роста тарифов слишком не соответствуют доходам населения.

В Верховной раде предложили списать многомиллиардные долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились до 1 января 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Там опубликован соответствующий законопроект, подготовленный депутатами от "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и Натальей Королевской.

В пояснительной записке к документу отмечается, что долги граждан страны за газ составили 26,4 миллиарда гривен — это около 958 миллионов долларов.

Кроме того, за отопление и горячую воду украинцы задолжали 16,7 миллиарда гривен (или 605 миллионов долларов), за электричество — 4,8 миллиарда гривен (174 миллиона долларов).

Все эти долги депутаты предложили простить людям, поскольку их доходы "слишком не соответствуют" темпам роста цен на услуги ЖКХ.

Как ранее писал Лайф, с таким же предложением выступил ещё один депутат Рады — Виктор Медведчук. Он призвал защитить "обнищавшее население" страны.