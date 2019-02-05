Мадуро назвал сумасшествием угрозу Трампа ввести войска в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал незаконным и преступным заявление американского лидера Дональда Трампа о готовности ввести войска США в Боливарианскую Республику.

— Это сумасшествие, господин Дональд Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда, на эту землю, которая будет себя защищать, — заявил он в ходе выступления.

Мадуро считает, что причиной подобных высказываний президента США является "нефть и природные богатства" Венесуэлы. Он также добавил, что венесуэльцы — мирный народ, однако у них нет страха перед угрозами Вашингтона.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность военного вторжения американских солдат в Венесуэлу. В Совете Федерации РФ считают, что эти утверждения встанут в один ряд с прежними высказываниями американского лидера — вскоре он начнёт их опровергать.