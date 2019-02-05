Россиян ждёт сокращённый рабочий день 22 февраля

В этом году дополнительный выходной день по случаю празднования Дня защитника Отечества отменяется и переносится на майские праздники, но зато в пятницу, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час раньше. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В соответствии с постановлением правительства о переносе выходных дней в этом году выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. В связи с этим дополнительных выходных дней в феврале не будет, — приводит агентство слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.

Следующие же длинные выходные, по данным ведомства, подстерегают россиян уже 8–10 марта. Затем долго отдыхать удастся в мае. С 1-го по 5-е по причине празднования Дня весны и труда, а затем ещё одни "каникулы" будут 9–12 мая по случаю Дня Победы. После этого длительные перерывы в работе будут только осенью во время празднования Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.