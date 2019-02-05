Бывший министр рассказал о "мифе", который разваливает Украину

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко назвал субсидии для оплаты коммунальных услуг "огромным мифом", который подрывает экономику страны, поскольку эти средства "не возникают из воздуха", а берутся из бюджета.

— Нам рассказывают, что субсидии — это такой подарок с неба, что вам ничего не нужно делать — пойти и получить субсидию. Это огромный миф Украины, который направлен на то, чтобы развалить экономику, — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Многие депутаты Верховной рады неоднократно заявляли, что украинцы накопили многомиллиардные долги за жилищно-коммунальные услуги. По мнению нардепов, было бы справедливо списать им эту задолженность: тарифы растут слишком быстро и не соответствуют доходам населения.