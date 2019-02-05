Замглавы департамента полётов "Аэрофлота" обвиняют в даче взятки

Заместитель директора департамента производства полётов компании "Аэрофлот" Анатолий Якимчук обвиняется по статье "Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника". Об этом ТАСС сообщило в Тушинском суде Москвы.

Сейчас дело находится в суде на рассмотрении, следующее заседание по нему назначено на 8 февраля. Якимчук находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В свою очередь РБК сообщает, что замглавы департамента "Аэрофлота" хотел дать взятку размером 50 тысяч рублей председателю врачебно-лётной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому.

Напомним, о задержании Якимчука сотрудниками ФСБ стало известно сегодня, 5 февраля. Официального комментария пока не поступало.